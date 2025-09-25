Роад-муви про принятие потери и взаимоотношение отцов и детей по пьесе Татьяны Загдай. Аня не видела отца 15 лет и возвращается в город, где провела детство, чтобы похоронить его. Приходится везти тело на машине в райцентр, чтобы сделать судебно-медицинскую экспертизу. Посмотреть в лицо прошлому, забытым чувствам и друзьям. Театральное роуд-муви про принятие потери и «вечную» тему: взаимоотношение отцов и детей. В спектакле присутствует нецензурная лексика!