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В полумраке/Свет и тьма эпохи Барокко

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Лекция-дискуссия/художественная практика. Барокко — время драматизма и пышной декоративности. Одним из ключевых инструментов стала светотень — мастерское использование контрастов света и тени. Это не просто технический прием, а выразительный язык, с помощью которого художники раскрывали внутренний мир персонажей и передавали глубокие идеи. В мире барочной живописи свет и тень перестают быть просто физическими явлениями, они обретают голос, становятся активными участниками повествования, захватывая воображение зрителя. На занятии проанализируешь творчество трёх мастеров Барокко: Караваджо, Вермеера и Рембрандта, раскроешь, как они интерпретировали и развивали принципы светотени в своих работах. В художественной практике будет проведен детальный анализ техник, приёмов и символического значения светотени углем и маслом на холстах. Запись в тг.

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