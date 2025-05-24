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«В поисках стиля»: экскурсия по городку Госпромурала и творческому кластеру «Л52»

Креативный кластер «Л52»
проспект Ленина, 52

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Комплекс домов Госпромурала — уникальный памятник жилой архитектуры 1930-х годов на Урале. На экскурсии прогуляешься вокруг комплекса, познакомишься с его структурой и ближайшим окружением, сравнишь первую и вторую очереди строительства, а затем заглянешь в «Кладовую авангарда» на площадке творческого кластера Л52, где представлены редкие проектные чертежи, фотографии домов Госпромурала и находки, обнаруженные в процессе ремонта. Старт: Креативный кластер «Л52» (Ленина, 52) Билеты в кассе кластера.

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