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В дороге. Как мы искали планеты у других звезд

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция в рамках проекта «Самоцвет: Школа» с подробным рассказом об астрономии от лица действующего инженера астрономической обсерватории. История о том, как имея две цифровые камеры, небольшой телескоп, стандартные фильтры и несколько неплохих компьютеров, за три месяца при помощи знаний астрономии и ученом энтузиазме попробовать открыть свою экзопланету. Лектор — ведущий инженер Коуровской астрономической обсерватории Вадим Крушинский.

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