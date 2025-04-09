Лекция в рамках проекта «Самоцвет: Школа» с подробным рассказом об астрономии от лица действующего инженера астрономической обсерватории. История о том, как имея две цифровые камеры, небольшой телескоп, стандартные фильтры и несколько неплохих компьютеров, за три месяца при помощи знаний астрономии и ученом энтузиазме попробовать открыть свою экзопланету. Лектор — ведущий инженер Коуровской астрономической обсерватории Вадим Крушинский.