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В дороге. Как мы искали планеты у других звезд
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
Лекция в рамках проекта «Самоцвет: Школа» с подробным рассказом об астрономии от лица действующего инженера астрономической обсерватории. История о том, как имея две цифровые камеры, небольшой телескоп, стандартные фильтры и несколько неплохих компьютеров, за три месяца при помощи знаний астрономии и ученом энтузиазме попробовать открыть свою экзопланету. Лектор — ведущий инженер Коуровской астрономической обсерватории Вадим Крушинский.
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