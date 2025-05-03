Ужас в музее: Страх и ненависть в изобразительном искусстве
Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
«Хотел бы я знать с уверенностью, что портреты никогда не выйдут из своих рам» Г. Ф. Лавкрафт. Страх — фундаментальная, эволюционно необходимая для выживания реакция. Он прочно вошёл в культуру, став неотъемлемой частью человеческого опыта. Контекст играет решающую роль в восприятии страха: в безопасной обстановке разум способен трансформировать первоначальный ужас в возбуждение, радость или даже счастье. Класс искусств MIRvOIR приглашает тебя на терапевтическую практику: — Разберёшь природу своих страхов. — Исследуешь феномен привлекательности кошмаров. — Узнаешь, какие картины в истории искусства считаются «проклятыми». — Создашь хоррор-портрет в практическом упражнении. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг: https://t.me/azermari
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