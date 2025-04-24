Лекция Neon Agency от сотрудника Объединённого музея писателей Урала Евгении Потаповой. Евгения рассказывает о неизвестном Бажове — его рабочих записях, никогда не публиковавшихся ранее, личных трагедиях и победах. Эти архивные документы, которые не доступны широкому кругу читателей, рассказали больше, чем все известные сказы. Тексты в документах разнородные: частушки, разговор в трамвае, анекдот, цитаты из художественных текстов, 50 слов, которые показались писателю интересными. Это всё Бажов называл «узелки на память». Лектор: научный сотрудник Объединённого музея писателей Урала, ассистент научно-образовательного центра «Цифровая гуманитаристика» УрФУ Евгения Потапова.