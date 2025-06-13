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Уши, лапы, рок-н-ролл

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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от 200₽ до 500₽
Возраст 0+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Большой фестиваль в поддержку Благотворительного фонда помощи бездомным животным, который более 15 лет спасает жизни собакам и кошкам, попавшим в беду, и счет спасенных жизней уже идет на тысячи. Все эти годы Фонд существует только благодаря активистам, волонтерам и пожертвованиям неравнодушных людей. Программа: 14.00 — активности, конкурсы, общение, сбор средств и кормов для животных, а так же другие развлечения на открытой площадке клуба Свобода — вход бесплатный. 16.00 — благотворительный концерт в зале клуба, вход по билетам. На фестивале тебя ждут разные активности, интересные конкурсы, яркие фотозоны и, конечно, музыкальная программа, состоящая из лучших и любимых многими рок-хитов в исполнении групп: Kiss-me-Qick, Месть кота Шрёдингера, Фабрика финтифлюшек, Граница городов. Специальным гостем станет солист Екатерининского оркестра — Алексей Петров.

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