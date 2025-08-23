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Урал — мы 3.0: Супер Dog Friendly
Летняя веранда гастромолла «Главный», улица Боевых Дружин, 20
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Про событие
Прогуляешься с питомцами до Парка 22-ого партсъезда, познакомишь их друг с другом, поговоришь о собаках в кинематографе и театральном искусстве. Собаки нередко играют важные и разнообразные роли, становясь любимцами публики. Они снимались в фильмах разных жанров, от комедий до драм, часто играя ключевые роли. По возвращению в гастромолл всех пёселей угощают специальными лакомствами на летней веранде. Нужна только регистрация, участие бесплатно.
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