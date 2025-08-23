Команда Чойса — шеф-редактор Мария Умерова и продюсер Артемий Шурыгин — проведут экскурсию по домам, которые попадали в повестку медиа. Начнется экскурсия в штаб-квартире Чойса, которая находится в Доме купцов Ижболдиных. Команда кратко расскажет, как устроена их работа, как создается контент. Затем прогулка продолжится по центральному району города — ребята кратко расскажут про особенности зданий и поделятся историями, как создавались материалы, связанные с ними. «Мы — не эксперты в архитектуре и истории, но очень любим город, о котором пишем. Нам нравится показывать привычные места под нестандартным ракурсом. Наша экскурсия — это по сути живая озвучка наших публикаций», — говорят ребята. Нужна только регистрация, участие бесплатно.