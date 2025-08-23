Прогулка по Екатеринбургу глазами СДВИГа, а именно его основателей. Людей, которые 20 лет в рекламе, запускали первые билборды, договаривались с МЧС ради монтажа и участвовали в креативных проектах города. Ты узнаешь: — историю наружной рекламы в городе. — где стоял первый рекламный щит Екатеринбурга и что он пережил ради фото в Москву. — как рекламе приходилось бороться с природой. — как перетяжки стали азартной игрой со службами. — почему Екатеринбург — креативная столица России. Прогулка, в которой реклама — не просто бизнес, а отражение характера города: дерзкого, умного и с чувством юмора.