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Урал — мы 3.0: Екатеринбург Фешн

Улица Радищева, 24, со стороны Outfit

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

«В Екатеринбурге моды нет? А если найдем?» — так говорят в новом тг-канале «Вход с Хохрякова». Там мониторят стайл на улицах и в сердцах, спрашивают людей с Урала, что на них надето и сколько это стоило, а еще каждое утро выпускают пост — бальзам на душу — с астропрогнозом, народным календарем и фешн напутствием. Однозначно стоит подписаться, а еще лучше познакомиться с командой поближе. Заглянешь в гости к любимым брендам, обсудишь актуальную повестку: что сейчас в трендах и как найти бриллиант на сейле. Начинаешь от Форум Сити и неспеша выходишь на ту самую Хохрякова. Нужна только регистрация, участие бесплатно.

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