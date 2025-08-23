«В Екатеринбурге моды нет? А если найдем?» — так говорят в новом тг-канале «Вход с Хохрякова». Там мониторят стайл на улицах и в сердцах, спрашивают людей с Урала, что на них надето и сколько это стоило, а еще каждое утро выпускают пост — бальзам на душу — с астропрогнозом, народным календарем и фешн напутствием. Однозначно стоит подписаться, а еще лучше познакомиться с командой поближе. Заглянешь в гости к любимым брендам, обсудишь актуальную повестку: что сейчас в трендах и как найти бриллиант на сейле. Начинаешь от Форум Сити и неспеша выходишь на ту самую Хохрякова. Нужна только регистрация, участие бесплатно.