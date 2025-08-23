Урал — мы 3.0: Бегущий по пекарням
П-ШК, улица Толмачёва, 16
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Про событие
Посетишь пекарни и узнаешь лучшую выпечку в округе. Андрей Бурков расскажет секреты самых ходовых и популярных точек фастфуда (как заведениям удается притянуть гостей), участники поиграют на инструментах в парке. «В прогулке самое главное отпустить смысл и цель, и только тогда рождается творчество.»
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