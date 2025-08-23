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Урал — мы 3.0: Бегущий по пекарням

П-ШК, улица Толмачёва, 16

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Посетишь пекарни и узнаешь лучшую выпечку в округе. Андрей Бурков расскажет секреты самых ходовых и популярных точек фастфуда (как заведениям удается притянуть гостей), участники поиграют на инструментах в парке. «В прогулке самое главное отпустить смысл и цель, и только тогда рождается творчество.»

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