Посетишь пекарни и узнаешь лучшую выпечку в округе. Андрей Бурков расскажет секреты самых ходовых и популярных точек фастфуда (как заведениям удается притянуть гостей), участники поиграют на инструментах в парке. «В прогулке самое главное отпустить смысл и цель, и только тогда рождается творчество.»