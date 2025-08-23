Алексей добавит немного гетто-вайба с небольшим маршрутом. Маршрут, конечно, будет про уличный арт, но на этот раз отправишься туда, куда обычно не заходят. Не ведут туда дороги, да и дорог там почти нет. Забавно, что за короткий промежуток времени участники соврешат путешествие из руин в Екатеринбург-сити. Нужна только регистрация, участие бесплатно.