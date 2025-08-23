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Урал — мы 3.0: Алексей Шахов «Арт, скрытый от глаз»

набережная Рабочей Молодёжи, 51

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Алексей добавит немного гетто-вайба с небольшим маршрутом. Маршрут, конечно, будет про уличный арт, но на этот раз отправишься туда, куда обычно не заходят. Не ведут туда дороги, да и дорог там почти нет. Забавно, что за короткий промежуток времени участники соврешат путешествие из руин в Екатеринбург-сити. Нужна только регистрация, участие бесплатно.

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