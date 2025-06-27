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UMN: Ковровый дэнс

Здоровье
улица Малышева, 19

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Окунись в путешествие во времени вместе с дринктим бара и стилевыми диджеями города, которые раздадут звука и движа: попса, хип-хоп, r&b и гангста реп, начиная с 80-х годов и заканчивая 10-ми золотыми. Каждый диджей привязан к определенному времени, что позволит ярко прочувствовать одну из представленных музыкальных эпох. Лайнап: 22:00 Max V Solo 00:00 Pol’za 02:00 DJ BurT

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