UMN: Бэйс завод №6
Хлебозавод №6, улица 8 Марта, 203
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Про событие
Это стильное пространство с фокусом на bass-культуру, формат атмосферных сетов в промышленных локациях. Площадка, где drum & bass, garage, bass house, breakbeat, dubstep становятся частями одного целого. Здесь бас — основной язык общения, а ритм — способ синхронизировать сердца. Свобода самовыражения, при этом каждый артист становится ДНК-спиралью общего звучания. Line-up: Tokkobana, Elferno, The Left-Handed, inurflesh, FRY DADDY, Rust, Ail Urus, Xpat, JENYA BIRD, DROPKILLERZ, Harc, Vortex Involute, Neocube, DJ Gorkey, Fascad, KLS
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