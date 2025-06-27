Это стильное пространство с фокусом на bass-культуру, формат атмосферных сетов в промышленных локациях. Площадка, где drum & bass, garage, bass house, breakbeat, dubstep становятся частями одного целого. Здесь бас — основной язык общения, а ритм — способ синхронизировать сердца. Свобода самовыражения, при этом каждый артист становится ДНК-спиралью общего звучания. Line-up: Tokkobana, Elferno, The Left-Handed, inurflesh, FRY DADDY, Rust, Ail Urus, Xpat, JENYA BIRD, DROPKILLERZ, Harc, Vortex Involute, Neocube, DJ Gorkey, Fascad, KLS