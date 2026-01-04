Перебей вечериночную череду событий турниром по классическому, базовому подкидному-переводному дураку. Приходи соревноваться, блефовать, показывать стиль и просто забавляться: на кону — приз от «Самоцвета». Главное правило турнирного вечера: чем больше азарта, тем ярче пройдет приключение. Вход свободный, по регистрации.