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Турнир по дураку

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры

Про событие

Перебей вечериночную череду событий турниром по классическому, базовому подкидному-переводному дураку. Приходи соревноваться, блефовать, показывать стиль и просто забавляться: на кону — приз от «Самоцвета». Главное правило турнирного вечера: чем больше азарта, тем ярче пройдет приключение. Вход свободный, по регистрации.

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