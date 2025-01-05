Тур Генева
Место встречи будет сообщено после бронирования
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Алексей заряжен снова погулять по локальному стрит-арту, рассказывая как реальные истории, так и мифы, родившиеся по ходу исследования темы уральского уличного искусства. В этот раз гуляешь по улице Тургенева. Два квартала рисунков и историй. На экскурсии поговоришь про техники, авторские посылы, объединения и личные проекты, легальное и нелегальное искусство, а также поищешь новые интервенции. Улица — это очень динамичное явление. Пешие маршруты адаптированы на 1,5 часа или содержат паузы в тепле, чтобы всем было комфортно. Для брони места напиши в личные сообщения https://t.me/shakhovAD
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