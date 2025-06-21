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tumblr.party

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 220₽ до 550₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Готов окунуться в ностальгию по эре бесконечных гифок с надписями и летнему настроению? Возвращай дух tumblr! Что тебя ждет: — Музыка: все те треки, которые заставляли чувствовать себя живыми в 2014-м. — Эстетика: Блестки, чокеры, клетчатые рубашки, гранжевые наряды — приветствуются! Будешь делать крутые фоточки. — Атмосфера: Общение, танцы, воспоминания и просто кайф от хорошей компании. — Тематические коктейли: Напитки, которые заставят вспомнить вкус той эпохи. Не забудь: — Взять с собой друзей и хорошее настроение. — Подготовить парочку любимых Tumblr-мемов. — Зарядить телефон для бесконечных фоточек.

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