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Цой жив. А я — нет!

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2400₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль в стиле постмодернистских театральных экспериментов Петра Мамонова и эпатажных театральных выходок конца 80х начала 90х. Мир Николая — это четыре стены, пыльный телевизор и вечно включенный Цой. Он не герой — он просто живёт, разрываясь между диваном и мечтой стать рок-легендой. В тишине своей комнаты он повторяет сцены из «Иглы», воображая, что это он — кумир тысяч. А единственное живое существо, которое слышит его — его странный сосед Семён. Тот самый, который стучит по батарее, заходит без спроса с пирожками и задаёт абсурдные вопросы. Их диалоги — это странный дуэт одиночества, где рок-н-ролл сталкивается с бытом. Это история о том, как в серой реальности зажигается внутренняя звезда. О том, можно ли стать героем, не выходя из квартиры, и о том, что даже у самого затворника есть свой, пусть и странный, зритель. В ролях: Николай — Александр Новгородов Семён — Дмитрий Павловский Режиссёр — Дмитрий Павловский

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