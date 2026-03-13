В лекции сосредоточишь внимание на двух разных по логике развития, но похожих по стилю жизни городах Южного и Среднего Урала — Троицк и Кунгур. Здесь складывались непривычные жителям заводских городов условия жизни, формировались запросы на просвещение и досуг, а огромные денежные капиталы позволяли удовлетворять любые амбиции местных предпринимателей. Обратишь внимание на то, как этническая и религиозная многосоставность влияли на городское развитие. Лектор: Дмитрий Москвин, исследователь Урала, руководитель Центра авторских экскурсий и культурных практик Екбгуляем.