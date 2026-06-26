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Трибьют Кино

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Большая двухчасовая программа от курганской группы «Братья Люмьер», к дню рождения Виктора Цоя. Этот вечер посвящён легенде, которая оставила огромный след в истории русского рока. Творчество группы Кино вдохновляет, оно привело на сцену сотни профессиональных исполнителей. Для многих и по сей день первые аккорды — это именно Кино, а стихи Виктора Цоя — воодушевляют даже в самые тёмные времена ведут людей к своей звезде. Здесь соберутся, чтобы услышать любимые песни вживую и поделиться этой энергетикой друг с другом. Братья Люмьер уже 10 лет на сцене, получили сотни благодарных отзывов и заслужили любовь уральской публики.

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