Мастер-класс по трафаретной печати, нацеленный на сохранение архитектурного наследия. Организаторы покажут неповторимую динамику, функциональность и индустриальный характер зданий, выполненных в стиле конструктивизма. На мастер-классе ты создашь памятные изображения таких зданий, как Гостиница «Исеть», Белая башня, Дом печати, Дом-расчёска и другие архитектурные сооружения. Проводить будет Авелина Меньшикова - преподаватель первой категории. Все материалы предоставляются.