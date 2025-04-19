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Трафаретная печать

Креативный кластер «Л52»
проспект Ленина, 52

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по трафаретной печати, нацеленный на сохранение архитектурного наследия. Организаторы покажут неповторимую динамику, функциональность и индустриальный характер зданий, выполненных в стиле конструктивизма. На мастер-классе ты создашь памятные изображения таких зданий, как Гостиница «Исеть», Белая башня, Дом печати, Дом-расчёска и другие архитектурные сооружения. Проводить будет Авелина Меньшикова - преподаватель первой категории. Все материалы предоставляются.

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