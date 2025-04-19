Трафаретная печать
проспект Ленина, 52
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по трафаретной печати, нацеленный на сохранение архитектурного наследия. Организаторы покажут неповторимую динамику, функциональность и индустриальный характер зданий, выполненных в стиле конструктивизма. На мастер-классе ты создашь памятные изображения таких зданий, как Гостиница «Исеть», Белая башня, Дом печати, Дом-расчёска и другие архитектурные сооружения. Проводить будет Авелина Меньшикова - преподаватель первой категории. Все материалы предоставляются.
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