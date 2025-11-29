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Трафарет и штамп как инструменты художника

Центр города
Сити Центр, проспект Ленина, 50, 3 этаж

Начало:

Завершение:

1650₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Сможешь попробовать для себя новую технику, которая позволяет создавать самые разные изображения: от аккуратных, детализированных мотивов до минималистичных графических образов. На мастер-классе освоишь: — основы композиции, формы и фактуры; — технику создания трафаретов макетным ножом; — приемы создания авторских штампов из ластиков и сочетание их так, чтобы получались выразительные и необычные композиции. Будешь экспериментировать с текстурами, комбинировать элементы и искать собственный стиль в печати. В конце каждый участник заберёт несколько готовых работ — первые самостоятельные шаги в этих техниках. Мастер-класс ведёт Татьяна Боброва — резидент галереи Ural Station, член Союза художников России, преподаватель иллюстрации и графики с 2017 года. Все необходимые материалы предоставляются.

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