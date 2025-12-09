Романтичный певец пропащих душ и трубадур ночных баров Том Уэйтс прославился сочинением жестоких романсов и нежных маршей. Его песни — это музыкально-поэтическое переложение прозы Джека Керуака и Чарлза Буковски, большим поклонником которых он является. И хотя Том Уэйтс — это, прежде всего поэт, культовой фигурой он стал считаться благодаря своим музыкальные находкам, экспрессивной манере исполнения и неповторимому голосу, пробирающему до костей. Полностью на виниле прозвучит альбом Тома Уэйтса – «Rain Dogs» (1985). Лектор: Алексей Коршун — автор-ведущий программ на радио Rock Arsenal, главный редактор журнала «Эплоко» Уральского Битлз-клуба.