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Том Уэйтс — певец ночных фонарей

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

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Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 16+

Про событие

Романтичный певец пропащих душ и трубадур ночных баров Том Уэйтс прославился сочинением жестоких романсов и нежных маршей. Его песни — это музыкально-поэтическое переложение прозы Джека Керуака и Чарлза Буковски, большим поклонником которых он является. И хотя Том Уэйтс — это, прежде всего поэт, культовой фигурой он стал считаться благодаря своим музыкальные находкам, экспрессивной манере исполнения и неповторимому голосу, пробирающему до костей. Полностью на виниле прозвучит альбом Тома Уэйтса – «Rain Dogs» (1985). Лектор: Алексей Коршун — автор-ведущий программ на радио Rock Arsenal, главный редактор журнала «Эплоко» Уральского Битлз-клуба.

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