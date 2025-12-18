Телеканал ТНТ х уральский бар «Молодость» проведут вечеринку для екатеринбуржцев в честь премьеры новой музыкальной комедии «Невероятные приключения Шурика» от телеканала ТНТ. Эта новогодняя комедия такая же яркая, позитивная и звёздная, как и сами жители Урала. В фильме снимаются певица Клава Кока и актёр Сергей Светлаков из Екатеринбурга. Бар преобразится и уже в 19:30 откроет свои двери. А в 21:00 гостей ждет диджей-сет по мотивам фильмов, тематическая фотозона и викторина, где каждый сможет получить приз за правильный ответ. Подсказка, которая поможет победить: обнови в памяти прошлые новогодние фильмы телеканала. Вход свободный, строго 18+.