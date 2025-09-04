Работа с состоянием через образы в Классах через актуальное искусство коллажа и иллюстрации. Ты создашь терапевтический автопортрет, научишься кодировать и декодировать сообщения через образы и метафоры, играть со своим состоянием. Сюжет Класса: Работа с метафорическими картами / лекция — автопортреты великих художников / Формируют актуальный для тебя запрос, выражают состояние через образы, линию, форму, цвет, пятно, манифест, композицию / переносят на холст, используя акриловые краски, наслаждаются атмосферой, цветами, свечами и вайбовой музыкой. Класс ведут арт-директор и дизайнер Анна Маслякова и Юлия Липунцова. Классы — место, где можно выразить себя в творчестве в камерной и эстетичной атмосфере.