Терапевтическая художественная практика «Арт-анализ»
проспект Ленина, 48
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Эротизм как начало психоанализа/психология Фрейда в искусстве сюрреализма. Сюрреалисты, вдохновенные «Толкованием сновидений» Фрейда, увидели в психоанализе мощный инструмент для художественного выражения. Художники стремились освободить сознание от оков рационализма, объединив сон и реальность в «сюрреальность». На занятии рассмотрят взаимосвязь между эротизмом и психоанализом в контексте сюрреализма: - Воплощение иррациональности и символизма в сновидениях. Разбор сновидений и их корреляция в нашей жизни. - Символизм и запретное: Произведения сюрреалистов были насыщены символами эротизма, страха, желания, а также смело исследовали табуированные темы, нарушая общественные нормы. В художественной практике тебя ждёт работа с фаллическим символом, предстающем в неожиданном образе. Подробности и запись: https://t.me/azermari
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