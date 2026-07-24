Терапевтическая художественная практика. Эффект «гипноза» в произведениях оп-арта — результат глубокого понимания физиологии человеческого восприятия. Художники намеренно используют визуальные иллюзии и заставляют нейроны работать в режиме бесконечного обновления. Мозг зрителя становится процессором, который визуализирует движение там, где его нет. Когда зритель перестает понимать, где заканчивается полотно и начинается его собственное восприятие, достигается точка завороженности. Класс искусств MIRvOIR приглашает на практику «Архитектура сознания», где под дегустацию чая пуэр и специальную музыку: — обсудишь историю и принципы гипноза и самогипноза. — Создашь собственную оптическую иллюзию в графике. — Поделишься ощущениями от процесса трансформации восприятия. Для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.