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Темная любовь: почему мы выбираем разрушение?

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Лекция-дискуссия/художественная практика. Люди часто говорят о любви как о созидательной силе, но почему иногда все мы оказываемся в связи, причиняющей боль? На занятии исследуешь привязанность к разрушительным вещам и отношениям, проводя параллели с зависимостями, чтобы понять, что заставляет тебя выбирать сложные паттерны. Притяжение к разрушению — это не просто плохие отношения или вредные привычки, а подсознательная тяга, коренящаяся в психике. Чтобы понять этот феномен, необходимо исследовать его внутреннюю логику через художественный образ. Приходи исследовать привязанности, вдохновляясь книгой Эриха Фромма «Искусство любить». Лекция проводится в рамках курса «Путь к близости». Итоговые работы участников будут представлены на выставке. Работа будет вестись маслом на холстах. Запись в тг.

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