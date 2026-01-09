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Танец пламени: огонь в ритуалах и искусстве

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Медитативная художественная практика. «Пожар может создать героя… или скрыть секрет». Приходи на медитативную художественную практику, посвященную исследованию символики огня в различных культурных контекстах. Ты проследишь эволюцию образа пламени — от его роли первоисточника жизни и познания в древнегреческой мифологии до его воплощения в библейских сюжетах, где огонь выступает как символ божественного откровения и разрушительной силы. В атмосфере уюта и тепла, под горячий глинтвейн, ты погрузишься в размышления о личной связи с этой могущественной стихией. Ты создашь собственное художественное высказывание — образ пламени, воплощенный акрилом на черном холсте. Завершением практики станет создание уникальной свечи из вощины, в которую ты вложишь свое личное пожелание на год, запечатлев энергию огня в материальном воплощении. Запись в тг организатора.

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