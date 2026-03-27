Терапевтическая художественная практика. Почему люди ругаются? Окружённые спорами и табу, матерные слова обладают удивительной силой воздействия, уходящей корнями в древние ритуалы и культурные нормы. Несмотря на общественное осуждение, мат служит мощным инструментом эмоциональной разрядки и способен усиливать выразительность речи. Исследования даже указывают на его потенциальное влияние на когнитивные функции. Сила мата кроется в его способности нарушать ожидания, нести высокую эмоциональную нагрузку и мгновенно привлекать внимание. Приходи на провокационное мероприятие! За чашечкой чая Эрл Грей исследуешь концепцию матерного слова в русском фольклоре, его эстетику и шарм. Разреши себе выплеснуть всё, что накопилось, написав гадости готическим почерком на крафтовой бумаге пером и тушью, оформив своё произведение в белое паспарту. Позволь себе ругань. Запись в тг.