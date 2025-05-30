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Свита: Tinder Party
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 1589₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Мечтаешь встретить свою любовь? Или ищешь необычное свидание, наполненное романтикой и яркими эмоциями? Тогда приходи на Tinder Party! Здесь сотни людей находят пару, завязывают новые знакомства и погружаются в атмосферу влюблённости. Эта вечеринка — возможность найти свою вторую половинку или завести новых друзей под любимую музыку. Лучшая музыка, бонусные напитки, развлекательные зоны и многое другое — погрузят тебя в океан любви и веселья. Вход девушкам — бесплатный! Билеты для мужчин от 379р
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