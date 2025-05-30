ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Свита: Tinder Party

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1589₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Мечтаешь встретить свою любовь? Или ищешь необычное свидание, наполненное романтикой и яркими эмоциями? Тогда приходи на Tinder Party! Здесь сотни людей находят пару, завязывают новые знакомства и погружаются в атмосферу влюблённости. Эта вечеринка — возможность найти свою вторую половинку или завести новых друзей под любимую музыку. Лучшая музыка, бонусные напитки, развлекательные зоны и многое другое — погрузят тебя в океан любви и веселья. Вход девушкам — бесплатный! Билеты для мужчин от 379р

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста