Трагикомический моноскоп Сергея Юсупова по мотивам рассказов Василия Шукшина. Впервые на сцене Самоцвета — истории Василия Шукшина, пронзительные и смешные, в исполнении одного актера, Сергея Юсупова, который проведет для тебя необычное исследование человеческих характеров. Готов ли ты заглянуть за фасад повседневности? Какие тайны и драмы живут совсем рядом, в сердцах обычных людей? Загадочный Исследователь приоткроет завесу над самыми сокровенными уголками человеческой души, представленной в ярких и самобытных историях великого русского писателя. Тебя ждет погружение в мир простых людей с их радостями, горестями, мечтами и странностями. Каждая история — это отдельная грань человеческой натуры, которую Исследователь будет изучать, находя в мельчайших деталях отражение вечных чувств и переживаний, близких каждому. Возможно, ты даже почувствуешь себя частью этого исследования…