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Светлые души: взгляд изнутри

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2400₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Трагикомический моноскоп Сергея Юсупова по мотивам рассказов Василия Шукшина. Впервые на сцене Самоцвета — истории Василия Шукшина, пронзительные и смешные, в исполнении одного актера, Сергея Юсупова, который проведет для тебя необычное исследование человеческих характеров. Готов ли ты заглянуть за фасад повседневности? Какие тайны и драмы живут совсем рядом, в сердцах обычных людей? Загадочный Исследователь приоткроет завесу над самыми сокровенными уголками человеческой души, представленной в ярких и самобытных историях великого русского писателя. Тебя ждет погружение в мир простых людей с их радостями, горестями, мечтами и странностями. Каждая история — это отдельная грань человеческой натуры, которую Исследователь будет изучать, находя в мельчайших деталях отражение вечных чувств и переживаний, близких каждому. Возможно, ты даже почувствуешь себя частью этого исследования…

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