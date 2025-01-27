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Существование vs сущность: философия экзистенциализма

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 16+

Про событие

В ходе лекции рассмотришь основные идеи и концепции, заложенные такими великими мыслителями, как Сёрен Кьеркегор, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю и Симона де Бовуар. Исследуешь вопросы свободы, абсурда, индивидуальной ответственности и поиска смысла жизни в условиях отчуждения и существования без абсолютных ценностей. Лекция будет интересна всем, кто хочет лучше понять философскую борьбу с кризисом современности и роль экзистенциализма в формировании гуманистической мысли XX века. Лектор: Михаил Витушко - философ, младший научный сотрудник Института философии и права, киновед.

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