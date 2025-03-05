Это история о двух семьях, о родителях и детях, которые давно потеряли общий язык, но этот Новый год им приходится праздновать вместе. С помощью старых друзей и знакомых они все-таки сближаются и понимают, что несчастливым быть очень стыдно, когда у тебя есть семья и близкие рядом. Драматург и режиссер — Светлана Баженова. Художник — Надежда Осипова. В спектакле заняты: Игорь Кожевин, Марина Лозовая, Марина Гапченко, Наталья Санникова, Алексей Романов, Александр Вахов, Наталья Комарова.