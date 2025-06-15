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Стрит-арт в районе вокзала с Алексеем Шаховым
Место встречи будет сообщено после бронирования
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Завершение:
600₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Прогулка по вокзальному району, муралы на дереве и опыты общения зрителя с автором. Алексей заряжен снова погулять по локальному стрит-арту, рассказывая как реальные истории, так и мифы, родившиеся по ходу исследования темы уральского уличного искусства. Экскурсия посвящена уличному искусству в разных его формах: от согласованного паблик-арта и монументальных рисунков до стрит-арта и микроинтервенций, которые можно пропустить. Прогулка по дворам, в которые тебя вряд ли бы занесло в Вокзальном районе Екатеринбурга. Небольшая группа, чтобы можно было комфортно зайти погреться в середине прогулки, экскурсия на два часа и резать ее Алексею не хочется. Для брони места и оплаты напиши в личные сообщения в тг.
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