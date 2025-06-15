Прогулка по вокзальному району, муралы на дереве и опыты общения зрителя с автором. Алексей заряжен снова погулять по локальному стрит-арту, рассказывая как реальные истории, так и мифы, родившиеся по ходу исследования темы уральского уличного искусства. Экскурсия посвящена уличному искусству в разных его формах: от согласованного паблик-арта и монументальных рисунков до стрит-арта и микроинтервенций, которые можно пропустить. Прогулка по дворам, в которые тебя вряд ли бы занесло в Вокзальном районе Екатеринбурга. Небольшая группа, чтобы можно было комфортно зайти погреться в середине прогулки, экскурсия на два часа и резать ее Алексею не хочется. Для брони места и оплаты напиши в личные сообщения в тг.