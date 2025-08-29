Экскурсия посвящена уличному искусству в разных его формах: от согласованного паблик-арта и монументальных рисунков до стрит-арта и микроинтервенций, которые можно пропустить. Исследование у Театра драмы и в закоулках, куда не занесет. Алексей заряжен снова погулять по локальному стрит-арту, рассказывая как реальные истории, так и мифы, родившиеся по ходу исследования темы уральского уличного искусства. Для брони места и оплаты напиши в личные сообщения в тг.