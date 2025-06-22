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Стрит-арт с Алексеем Шаховым: «Зоопарк»
Место встречи будет сообщено после бронирования
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Алексей заряжен снова погулять по локальному стрит-арту, рассказывая как реальные истории, так и мифы, родившиеся по ходу исследования темы уральского уличного искусства. Это будет кольцевой маршрут, стартующий возле зоопарка и там же заканчивающийся. Экскурсия посвящена уличному искусству в разных его формах: от согласованного паблик-арта и монументальных рисунков до стрит-арта и микроинтервенций, которые можно пропустить. Как обычно: легально/нелегально/спонтанно. Для брони места и оплаты напиши в личные сообщения в тг.
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