Алексей заряжен снова погулять по локальному стрит-арту, рассказывая как реальные истории, так и мифы, родившиеся по ходу исследования темы уральского уличного искусства. Это будет кольцевой маршрут, стартующий возле зоопарка и там же заканчивающийся. Экскурсия посвящена уличному искусству в разных его формах: от согласованного паблик-арта и монументальных рисунков до стрит-арта и микроинтервенций, которые можно пропустить. Как обычно: легально/нелегально/спонтанно. Для брони места и оплаты напиши в личные сообщения в тг.