Маршруты Алексея по уличному арту — это исследование. Как влияния художника на городскую среду и способы донесения авторских мыслей через рисунки, так и обратной связи от зрителя. Информацию он старается подавать доступно, с авторскими замечаниями по материалу и историями, которыми обросли арт-объекты. Алексей будет рассказывать как реальные истории, так и мифы, родившиеся по ходу исследования темы уральского уличного искусства. Будешь искать уличный арт в районе знаменитого «Салюта», говорить про авторов и работу, смыслы и идеи. Экскурсия посвящена уличному искусству в разных его формах: от согласованного паблик-арта и монументальных рисунков до стрит-арта и микроинтервенций, которые можно пропустить. Как обычно: легально/нелегально/спонтанно. Для брони места и оплаты напиши в личные сообщения в тг.