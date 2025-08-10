Выбор редакции
Стрит-арт с Алексеем Шаховым: «Карт-Бланш во дворе»
Место встречи будет сообщено после бронирования
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Завершение:
600₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Наконец-то дополненная виртуальным контентом история о нелегальном фестивале уличного искусства. Экскурсия посвящена уличному искусству в разных его формах: от монументальных рисунков до микроинтервенций, которые можно пропустить. Для брони места и оплаты напиши в личные сообщения в тг.
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