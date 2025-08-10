Наконец-то дополненная виртуальным контентом история о нелегальном фестивале уличного искусства. Экскурсия посвящена уличному искусству в разных его формах: от монументальных рисунков до микроинтервенций, которые можно пропустить. Для брони места и оплаты напиши в личные сообщения в тг.