А ты знал, что Кристиан Диор очень любил свою маму и всю жизнь вдохновлялся её образом? А Вивьен Вествуд обожала панк, поэтому и вывела его на подиум? Что ещё может стать вдохновением для создателей и создательниц коллекций? Музыка, сны, детство, бунт против правил? На этой встрече разберёшься, почему модные показы могут выглядеть такими странными. Для чего дизайнеры шокируют, провоцируют, добавляют безобразия в свои коллекции. Научишься языку моды и узнаешь, как слышать то, о чём говорят, не произнеся ни слова. Помни: мода не ждёт одобрения — она его отменяет. Лекторы: стилист Ирина Святская и искусствовед Елена Бызова. Запись у Софы в личные сообщения в тг.