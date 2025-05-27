Странно, красиво, гениально: мода как вдохновение вслух
Люстровая, Тургенева 22, оф. 10
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 16+
Про событие
А ты знал, что Кристиан Диор очень любил свою маму и всю жизнь вдохновлялся её образом? А Вивьен Вествуд обожала панк, поэтому и вывела его на подиум? Что ещё может стать вдохновением для создателей и создательниц коллекций? Музыка, сны, детство, бунт против правил? На этой встрече разберёшься, почему модные показы могут выглядеть такими странными. Для чего дизайнеры шокируют, провоцируют, добавляют безобразия в свои коллекции. Научишься языку моды и узнаешь, как слышать то, о чём говорят, не произнеся ни слова. Помни: мода не ждёт одобрения — она его отменяет. Лекторы: стилист Ирина Святская и искусствовед Елена Бызова. Запись у Софы в личные сообщения в тг.
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