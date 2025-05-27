ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Странно, красиво, гениально: мода как вдохновение вслух

Встречи
Люстровая, Тургенева 22, оф. 10

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+

Про событие

А ты знал, что Кристиан Диор очень любил свою маму и всю жизнь вдохновлялся её образом? А Вивьен Вествуд обожала панк, поэтому и вывела его на подиум? Что ещё может стать вдохновением для создателей и создательниц коллекций? Музыка, сны, детство, бунт против правил? На этой встрече разберёшься, почему модные показы могут выглядеть такими странными. Для чего дизайнеры шокируют, провоцируют, добавляют безобразия в свои коллекции. Научишься языку моды и узнаешь, как слышать то, о чём говорят, не произнеся ни слова. Помни: мода не ждёт одобрения — она его отменяет. Лекторы: стилист Ирина Святская и искусствовед Елена Бызова. Запись у Софы в личные сообщения в тг.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста