В режиме чили-чача распутаешь каникулярный вихрь и мелодично закруглишься, но лишь чтобы собраться силами и включиться в привычный строй. Заключительная вечеринка в рамках новогодних праздников. Окунись в жаркий и зубастый мир бразильских фавел, созданный совместными усилиями Stone Deo, Жени Банка и Podfartiloo. Вход свободный.