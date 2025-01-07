Stone Deo, Женя Банк и Podfartiloo
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В режиме чили-чача распутаешь каникулярный вихрь и мелодично закруглишься, но лишь чтобы собраться силами и включиться в привычный строй. Заключительная вечеринка в рамках новогодних праздников. Окунись в жаркий и зубастый мир бразильских фавел, созданный совместными усилиями Stone Deo, Жени Банка и Podfartiloo. Вход свободный.
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