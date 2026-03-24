Музыкальный автофикшн о главной легенде Голливуда — Мэрилин Монро. Режиссер Таня Усова покажет путь героини от заводской работницы до голливудской иконы, чья биография удивительно похожа на сказку о Золушке. Истории о мечтах, жертвах, мужчинах и иллюзиях мисс Монро, подслушанные и рассказанные ей самой, через призму актерской игры Анны Воробьевой. И главный вопрос, на который зрителям предстоит найти ответ: «Сколько Нормы Джин осталось в ослепительной блондинке к моменту, когда она превратилась в известную на весь мир Мэрилин?»