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Стирая Норму
улица Малышева, 29А
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Завершение:
от 1000₽ до 2800₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Музыкальный автофикшн о главной легенде Голливуда — Мэрилин Монро. Режиссер Таня Усова покажет путь героини от заводской работницы до голливудской иконы, чья биография удивительно похожа на сказку о Золушке. Истории о мечтах, жертвах, мужчинах и иллюзиях мисс Монро, подслушанные и рассказанные ей самой, через призму актерской игры Анны Воробьевой. И главный вопрос, на который зрителям предстоит найти ответ: «Сколько Нормы Джин осталось в ослепительной блондинке к моменту, когда она превратилась в известную на весь мир Мэрилин?»
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