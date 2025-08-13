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Stenograffia: Беговая арт-прогулка
Старт: Дворик на Добролюбова 19 (Бывший ГЦСИ)
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Фестивали
Про событие
Побежишь в новом направлении и доберемся до работ, которые нечасто встречаются в маршрутах прогулок фестиваля. Будешь двигаться в сторону ВИЗа и встретишься, например, с фарфоровыми птицами от художника из Китая Nut. Как и всегда, организаторы просят тщательно подготовиться к прогулке: выбрать удобную для пробежки обувь и одежду, взять головной убор, воду. И не забудь свериться с погодой. Важно: если группа набирается до 5 человек, прогулка может быть отменена. Об этом организаторы будут предупреждать заранее по номеру телефона (максимум за 3 часа до прогулки). Арт-прогулка предполагает взрослую аудиторию, поэтому если ты решишь идти с детьми — заранее рассчитай свои силы (не забыть коляску, взять с собой перекус, воду и т. д.). Выбирай удобную обувь и одежду, средняя длина маршрута — 3,5 километра, это около двух часов, учитывая остановки. Если вдруг что-то пошло не так, ты опаздываешь, потерялся или возникли другие нюансы, связанные с экскурсией, обратись к Екатерине Самойловой, проджект-менеджеру фестиваля в Телеграм: https://t.me/krrap1va
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