Погода налаживается, улыбка украшает лица, а это значит, что сейчас самое время прогулок по объектам фестиваля Stenograffia. Откроет сезон Дмитрий Черноухов с авторским маршрутом «Фестиваль Стенограффия в современной истории Екатеринбурга: что может в будущем войти в учебники?». Наш век характеризуется стремительными изменениями в самых разных областях жизнедеятельности человека: поговорим о культурном наследии, истории и о том, как «войти в историю». Дмитрий — член Уральского союза экскурсоводов и гидов, доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма УрФУ, лектор Российского общества Знание. Важно: если группа набирается до 5 человек, прогулка может быть отменена. Об этом организаторы будут предупреждать заранее по номеру телефона (максимум за 3 часа до прогулки). Арт-прогулка предполагает взрослую аудиторию, поэтому если ты решишь идти с детьми — заранее рассчитай свои силы (не забыть коляску, взять с собой перекус, воду и т. д.). Выбирай удобную обувь и одежду, средняя длина маршрута — 3,5 километра, это около двух часов, учитывая остановки. Если вдруг что-то пошло не так, ты опаздываешь, потерялся или возникли другие нюансы, связанные с экскурсией, обратись к куратору направления Анне Негрей по номеру: +7 912 268 0175.