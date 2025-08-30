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Stenograffia: Арт-прогулка по Street Art Line, маршрут №3
Памятник Малышеву, улица Добролюбова, 1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Фестивали
Про событие
Третий маршрут начнешь с работы, созданной жителями Екатеринбурга в рамках акции «Люди рисуют» на улице Добролюбова. Пройдёшь через работу Сербского художника, вошедшую в десятку лучших в мире по мнению подборки «Вокруг Света». На улице Горького встретишь мозаичные панно, спрятанные в городском пейзаже. Конечная точка маршрута будет у пешеходного перехода на Плотинке, где расположилась работа «Эта музыка будет вечной». Важно: если группа набирается до 5 человек, прогулка может быть отменена. Об этом организаторы будут предупреждать заранее по номеру телефона (максимум за 3 часа до прогулки). Арт-прогулка предполагает взрослую аудиторию, поэтому если ты решишь идти с детьми — заранее рассчитай свои силы (не забыть коляску, взять с собой перекус, воду и т. д.). Выбирай удобную обувь и одежду, средняя длина маршрута — 3,5 километра, это около двух часов, учитывая остановки. Если вдруг что-то пошло не так, ты опаздываешь, потерялся или возникли другие нюансы, связанные с экскурсией, обратись к Екатерине Самойловой, проджект-менеджеру фестиваля в Телеграм: https://t.me/krrap1va
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