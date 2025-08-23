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Stenograffia: Арт-прогулка по Street Art Line, маршрут №1
улица 8 Марта, 7, напротив Дома актера, арт-объект «Манифест о свободе и несвободе»
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Бесплатно
Возраст 12+
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Фестивали
Про событие
Арт-прогулка начнется на улице 8 марта с работы «Манифест о свободе и несвободе» художника из Краснодара. Пройдёшь через музыкальный переход на Плотинке и завернёшь на улицу Карла Либкнехта, где сделаешь пару кадров на «Общественном хромакее». Пройдя через улицу Пушкина к Театру Юного Зрителя увидишь «Гордый фонарь», который одиноко выбивается из сквера. Посмотришь, как московский художник Vova NOOTK видит Екатеринбург в подземном переходе у ТЮЗа. Закончишь прогулку работой «Красный человечек», который поселился на крыше театра. Важно: если группа набирается до 5 человек, прогулка может быть отменена. Об этом организаторы будут предупреждать заранее по номеру телефона (максимум за 3 часа до прогулки). Арт-прогулка предполагает взрослую аудиторию, поэтому если ты решишь идти с детьми — заранее рассчитай свои силы (не забыть коляску, взять с собой перекус, воду и т. д.). Выбирай удобную обувь и одежду, средняя длина маршрута — 3,5 километра, это около двух часов, учитывая остановки. Если вдруг что-то пошло не так, ты опаздываешь, потерялся или возникли другие нюансы, связанные с экскурсией, обратись к к Екатерине Самойловой, проджект-менеджеру фестиваля в Телеграм: https://t.me/krrap1va
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