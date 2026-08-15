Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытные комики рассказывают свои лучшие шутки, а зрители громко смеются. Присоединяйся. Возможность посетить живое шоу в новом стендап баре в центре города, и провести время в приятной камерной атмосфере. Сбор гостей начинается за пол часа до мероприятия, поэтому приходи заранее, чтобы занять классные места.
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