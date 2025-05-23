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Стеклянная мозаика

Креативный кластер «Л52»
Бажова, 124а

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Увлекательный мастер-класс по созданию изделий в технике стеклянной мозаики. Узнаешь все тонкости работы с цветным витражным стеклом и научишься создавать свои собственные шедевры. Начнёшь с основ: как подготовить поверхность для мозаики и как правильно приклеить каждый элемент, как сделать финишную затирку. Ты сможешь выбрать из множества цветов и оттенков стекла, что бы создать свой уникальный дизайн. В конце мастер-класса будет возможность создать своё собственное произведение искусства, которое можно забрать домой и украсить им свой дом или подарить близким.

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