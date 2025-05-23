Увлекательный мастер-класс по созданию изделий в технике стеклянной мозаики. Узнаешь все тонкости работы с цветным витражным стеклом и научишься создавать свои собственные шедевры. Начнёшь с основ: как подготовить поверхность для мозаики и как правильно приклеить каждый элемент, как сделать финишную затирку. Ты сможешь выбрать из множества цветов и оттенков стекла, что бы создать свой уникальный дизайн. В конце мастер-класса будет возможность создать своё собственное произведение искусства, которое можно забрать домой и украсить им свой дом или подарить близким.