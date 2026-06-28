Формат, где выступают только опытные комики, которые зарекомендовали себя на многих открытых микрофонах. Здесь они проверяют свой материал перед выходом на большую сцену. На сцене у комиков гораздо больше времени, чем на открытом микрофоне, поэтому ты сможешь дольше наслаждаться шутками и узнать чуточку лучше юмористический стиль.